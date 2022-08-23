«Связка Роналду — Санчес мне нравится». Насри предложил Криштиану перейти в «Марсель»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри высказался о карьерных перспективах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«У меня есть решение для Роналду. Он может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», отдохнуть полгода, а потом заключить контракт с «Марселем», чтобы играть в Лиге чемпионов. Связка Роналду — Санчес в атаке… Мне нравится! Это было бы классно!» — приводит слова Насри Jeunes Footeux.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Позднее он был футболистом мадридского «Реала» и «Ювентуса» и вернулся в стан манкунианцев летом 2021-го. Всего за «Манчестер Юнайтед» Роналду в 332 матчах забил 142 мяча и отдал 62 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: