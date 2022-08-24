Бастиан Швайнштайгер: «Ливерпуль» был лучшей командой в матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о выступлении манкунианцев в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).



«Конечно, я поддерживаю «Манчестер Юнайтед», и очень рад, что команда победила. Но было ли их выступление отличным, если сравнивать с играми других команд, лучших клубов Европы? Я бы так не сказал.



Для меня «Ливерпуль» был лучшей командой в этой встрече. Они больше владели мячом. Но «Манчестер Юнайтед» действительно хорошо справился с одной задачей — у них было правильное отношение к игре, командный дух. В моих глазах этот матч выиграли болельщики, потому что, знаете ли, всё могло быть по-другому», — приводит слова Швайнштайгера BBC.

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