Андер Эррера согласовал расторжение контракта с «ПСЖ». Хавбек станет игроком «Атлетика»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера продолжит карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 33-летний футболист согласовал последние детали расторжения контракта с французским клубом. После ухода из «ПСЖ» Эррера перейдёт в «Атлетик» из Бильбао на правах свободного агента.



Напомним, Эррера выступал в составе «Атлетика» с 2011 по 2014 год. Позже полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед», а в 2019 году стал игроком «ПСЖ». В составе парижской команды Эррера стал чемпионом Франции (сезон-2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезон-2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2019, 2020) страны. В прошлом сезоне футболист принял участие в 18 матчах Лиги 1, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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