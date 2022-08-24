Спортивный директор «Адана Демирспор»: Дзюба — лучший игрок России
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Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк поделился мнением о выступлении российского нападающего Артёма Дзюбы в дебютном матче за турецкий клуб.
«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнёров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — приводит слова Гектюрка ТАСС.
Напомним, в первом матче 34-летнего российского футболиста его команда проиграла «Фенербахче» со счётом 2:4. Дзюба забил гол в этой встрече. В следующем матче чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет с клубом «Умраниеспор». Встреча команд состоится 27 августа.
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