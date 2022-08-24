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Колосков рассказал, каким критериям должен соответствовать новый руководитель «Спартака»

Колосков рассказал, каким критериям должен соответствовать новый руководитель «Спартака»
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, чего ждёт от нового руководителя «Спартака».

«Я практически никого не знаю, кроме своих близких Симоняна и Мирзояна, с кем мы работаем 40 с лишним лет. Остальные люди — понятия не имею. Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придёт человек руководить таким клубом. «Спартак» — исторический, знаменитый и своеобразный клуб. «Спартак» очень популярен в России. Клуб, который постоянно создаёт интригу.

Против «Спартака» всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве — с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за «Спартак». Здесь многогранные требования к такому руководителю», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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