Колосков рассказал, каким критериям должен соответствовать новый руководитель «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, чего ждёт от нового руководителя «Спартака».

«Я практически никого не знаю, кроме своих близких Симоняна и Мирзояна, с кем мы работаем 40 с лишним лет. Остальные люди — понятия не имею. Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придёт человек руководить таким клубом. «Спартак» — исторический, знаменитый и своеобразный клуб. «Спартак» очень популярен в России. Клуб, который постоянно создаёт интригу.

Против «Спартака» всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве — с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за «Спартак». Здесь многогранные требования к такому руководителю», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.