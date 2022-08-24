Александр Медведев: Домингес с удовольствием согласился сыграть в матче легенд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему бывший футболист сине-бело-голубых Алехандро Домингес вошёл в итоговую заявку петербургского клуба на матч легенд со «Спартаком». Встреча пройдёт 2 сентября.
«Мы всегда рассматривали его как потенциального игрока нашей команды легенд. Но совсем недавно Алехандро был в России, поэтому думали — может быть, ему будет тяжеловато дважды за короткий срок летать туда и обратно из Аргентины. Но Алехандро с удовольствием подтвердил своё участие в матче легенд», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
41-летний Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, придя из «Рубина». Он провёл за команду 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач. Спустя два года выступлений за петербургский клуб Алехандро вернулся в Казань.
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