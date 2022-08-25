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В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист

В групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист
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Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны все команды, сыграющие в групповом этапе.

В составах 32-х участников группового этапа Лиги чемпионов есть только один российский футболист – вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв. Немецкий клуб будет в третьей корзине при жеребьёвке.

В среду, 24 августа, в групповой этап Лиги чемпионов мог пробиться и ещё один российский вратарь Никита Хайкин, выступающий в составе «Будё-Глимт». Однако норвежский клуб дважды пропустил в дополнительное время от загребского «Динамо» и уступил со счётом 1:4. Первая встреча завершилась в пользу «Будё-Глимт» (1:0).

Отборочные раунды Лиги чемпионов со своими клубами не смогли преодолеть россияне Михаил Коваленко («Пюник»), Александр Головин («Монако»), а также главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

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