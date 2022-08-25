В ЛЧ будет лишь один россиянин. Команду Хайкина разбили за пять минут до серии пенальти!

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина проделал мощнейший путь в квалификации этой Лиги чемпионов. Стартовал ещё в начале июля. Обыграл сначала «КИ Клаксвик» с Фарерских островов (3:0 дома и 1:3 в гостях), а потом «Линфилд» из Северной Ирландии (0:1 в гостях и 8:0 дома) и «Жальгирис» из Литвы (5:0 дома и 1:1 в гостях). В первом матче раунда плей-офф победил дома загребское «Динамо» – 1:0. После такого марафона было особенно обидно останавливаться в шаге от группового этапа ЛЧ. Но на чужих полях норвежцы играли намного хуже, чем на своём, поэтому в Хорватию они точно ехали не фаворитами.

«Нужно наслаждаться моментом, – пытался успокоить своих парней главный тренер «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен. – Нет причин для тревожных настроений. Вы должны думать, что для вас большая честь играть такие матчи».

И всё-таки игроки «Будё-Глимт» не справлялись с нервами – допускали простые ошибки. Уже на второй минуте после потери мяча темнокожим норвежцем, левым защитником Брисом Вембангомо случились первый удар в створ ворот Хайкина и первый голевой момент «Динамо». Ещё через пару минут хозяева забили. После длинной передачи два центральных защитника «Будё-Глимт» Мариус Хёйбротен и Исак Амундсен помешали друг другу в верховой борьбе и выбыли из эпизода: хорваты убежали «два в два», а в штрафной звезда «Динамо» Мислав Оршич решил эпизод за счёт индивидуального мастерства. Уложил российского голкипера на газон – и пробил под перекладину.

Потом у «Будё-Глимт» был хороший отрезок. «Динамо» вдруг ослабило хватку и стало играть на контратаках. Гости владели инициативой, выше встречали хорватов, и у них проходили передачи между линий. Вот тут норвежцы вполне могли забить. Но после получаса игры команда Анте Чачича уже полностью доминировала в первом тайме. Опытный судья Матеу Лаос пожалел «Будё-Глимт», не став назначать пенальти за игру рукой Амундсена (судя по всему, из-за того, что мяч попал в руку от бедра центрального защитника), а капитан «Динамо» Ариян Адеми выстрелил из-за штрафной в перекладину. Не факт, что Хайкин потащил бы в этом эпизоде.

До перерыва хорваты нанесли 10 ударов по воротам россиянина, в створ – три. У норвежцев было лишь три неточных удара. В итоге на 35-й минуте Никита во второй раз вынул мяч из сетки. Невероятно красивый гол забил Бруно Петкович! Центральные защитники «Будё-Глимт» опять исполнили роли манекенов, а нападающий классно пробил через себя. Хайкин явно не ждал такого трюка от Петковича и вряд ли имел шансы спасти команду.

После перерыва хорваты выжидали, а норвежцы больше владели мячом и стремились распоряжаться им на чужой половине поля так, чтобы не нарваться на быструю контратаку. Появилось хорошее взаимодействие на правом фланге, где исландский защитник Альфонс Сампстед, «восьмёрка» Уго Ветлесен и ещё один темнокожий норвежец, вингер Йоэль Мугиша разрывали своим «треугольником» оборону «Динамо». Но не хватало концовочки – последней передачи или хорошего удара по воротам голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Никита Хайкин Фото: Igor Kralj/Getty Images

В середине второго тайме «Будё-Глимт» наконец создал убойный момент. После подачи углового Хёйбротен выиграл воздух у хорвата и пробил головой в угол. Всё было бы идеально, если бы в этом углу не стоял защитник «Динамо» Роберт Любичич. Он подстраховал Ливаковича – остановил мяч фактически на линии ворот. Тем не менее вскоре норвежцы забили гол, на который точно наиграли. Шикарный проход совершил датчанин Альберт Грёнбек, который только на днях был куплен у «Орхуса» за € 3 млн. Через пять минут после своего выхода на замену атакующий полузащитник, подхватив мяч, обыграл двух хорватов и пробил низом так, что голкипер не смог сложиться и парировать удар. Вот так новичок!

«Динамо» при счёте 2:1 было уже не узнать – хорватов как будто отключили электропитание. «Будё-Глимт» полностью контролировал игру, напряжение у ворот Ливаковича росло. Тот же Грёнбек классно подавал угловые в нужную точку, и Хёйбротен получал новые шансы. Казалось, что физически гости готовы намного лучше хозяев. В эти 45+ минут команда Кнутсена нанесла восемь ударов, а Загреб – лишь два (в створ – 2:0). Хайкин после перерыва просто отдыхал. Если кто и хотел, чтобы игра ушла в дополнительное время, то это динамовцы.

В лигочемпионском овертайме была равная игра. Небольшая пауза пошла «Динамо» на пользу. Вот тут работа нашлась и для Хайкина, но до 116-й минуты она была не очень сложной. А потом хорваты забили победный гол. Всё началось с аута. Левый защитник «Будё-Глимт» слишком сильно сместился к центру, потерял позицию, и Махир Эмрели убежал один на один. Хайкин выручил – остановил азербайджанского вингера. Но мяч попал к Йосипу Дрмичу, а Никита, пожалуй, напрасно остался у линии штрафной, не вернувшись на линию. Швейцарский форвард поразил пустые ворота.

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Ещё через четыре минуты «Динамо» положило четвёртый мяч после контратаки. Хорваты сыграют в Лиге чемпионов, Хайкин с «Будё-Глимт» отправляется в Лигу Европы. Из россиян в ЛЧ будет только голкипер «Байера» Андрей Лунёв.