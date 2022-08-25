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Нападающий «Челси» может перейти в «Салернитану»

Нападающий «Челси» может перейти в «Салернитану»
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Форвард «Челси» Миши Батшуайи в ближайшее время может отправиться в чемпионат Италии. В его услугах заинтересована «Салернитана», информирует Goal.

По данным источника, бельгийский нападающий сейчас является главной трансферной целью итальянского клуба. Батшуайи вернулся в «Челси» после сезона, который он на правах аренды провёл в турецком чемпионате за «Бешикташ». Миши не входит в планы Томаса Тухеля на текущий сезон, и сейчас клуб и агенты футболиста занимаются вопросом его будущего.

Сообщается, что «Салернитана» ведёт переговоры с «Челси» об аренде Батшуайи с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Батшуайи провёл за «Бешикташ» 33 матча в чемпионате Турции, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Также он поучаствовал в пяти играх Лиги чемпионов.

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