Нападающий «Челси» может перейти в «Салернитану»

Форвард «Челси» Миши Батшуайи в ближайшее время может отправиться в чемпионат Италии. В его услугах заинтересована «Салернитана», информирует Goal.



По данным источника, бельгийский нападающий сейчас является главной трансферной целью итальянского клуба. Батшуайи вернулся в «Челси» после сезона, который он на правах аренды провёл в турецком чемпионате за «Бешикташ». Миши не входит в планы Томаса Тухеля на текущий сезон, и сейчас клуб и агенты футболиста занимаются вопросом его будущего.



Сообщается, что «Салернитана» ведёт переговоры с «Челси» об аренде Батшуайи с правом выкупа.



В сезоне-2021/22 Батшуайи провёл за «Бешикташ» 33 матча в чемпионате Турции, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Также он поучаствовал в пяти играх Лиги чемпионов.