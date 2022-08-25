Канчельскис: Кокорину надо переходить к Дзюбе в Турцию. Их трио с Балотелли разорвёт лигу

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался на тему перспектив Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».



«Если Кокорина пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично. Столько времени без игровой практики – ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего. Не знаю, осталось ли у него хоть какое-то голевое чутьё.



Кокорину надо разрывать контракт с «Фиорентиной» и переходить к Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин – Дзюба – Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу», – приводит слова Канчельскиса Sport24.

В стартовых турах Серии А сезона-2022/23 Александр Кокорин остался вне заявки «Фиорентины». Он перешёл в клуб в январе 2021 года.