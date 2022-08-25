Представитель Дзюбы рассказал, почему игроку так долго выбирали новую команду

Леонид Гольдман, представитель нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, объяснил, почему процесс подбора футболисту нового клуба занял так много времени.



«Было непросто — Артем впервые оказался в ситуации, когда нужно ждать. Нельзя забывать о том, что Артем уже не мальчик — это один из последних его контрактов. Потому мы не торопились — нужно было все взвесить. Но и ждать до 7 сентября, когда в Турции закрывается окно, не стали — Артем выбрал надежный вариант, который полностью соответствует предъявляемым к новой команде критериям. В итоге мы довольны», — цитирует Гольдмана Sport24.



Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб. Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.