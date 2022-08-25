Инсайдер Романо предположил, почему Обамеянг не может перейти в «Челси»
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Инсайдер Фабрицио Романо предположил, почему нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг до сих пор не перешёл в «Челси».
«Думаю, сделка по Обамеянгу является стратегической игрой. «Челси» знает, что «Барселоне» нужно продать игроков, чтобы зарегистрировать Жюля Кунде, поэтому англичане не хотят платить больше € 17 млн и бонусы.
Каталонский клуб, в свою очередь, знает, что Обамеянг является приоритетом Томаса Тухеля, и просит за игрока € 30 млн. Думаю, € 20 млн будет справедливой ценой», — написал инсайдер в своей социальной сети.
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