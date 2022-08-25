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Источник: «Челси» предлагает «Милану» € 120 млн за Рафаэла Леау

Источник: «Челси» предлагает «Милану» € 120 млн за Рафаэла Леау
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Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Милана» Рафаэла Леау и предлагает итальянскому клубу € 120 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание называет это «сумасшедшей идеей», аргументируя свои слова тем, что «Челси» никогда не тратил такую сумму на трансферном рынке, даже когда у руля клуба был Роман Абрамович. Летом 2021 года Лукаку переходил из «Интера» за € 113 млн.

При этом известно, что «Милан» не планирует продавать Леау, который является очень важным футболистом для главного тренера чемпионов Италии Стефано Пиоли. Ранее в ходе межсезонья сообщалось, что «Реал» предлагал «россонери» фактически ту же сумму, однако переговоры не продвинулись. Как и в случае с мадридцами, «Милан» настаивает на том, что Леау может уйти только при условии выплаты суммы отступных, а она составляет € 150 млн.

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