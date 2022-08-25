«Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей по итогам дерби со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком» (1:0). Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

«Главный тренер «Динамо» Йоканович выходил за пределы технической зоны. Это второе нарушение — штраф 20 тысяч рублей.



За скандирование болельщиками «Динамо» ненормативной лексики клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, судьбу матча «Динамо» — «Спартак» решил гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который был забит после ошибки в центре поля от полузащитника красно-белых Наиля Умярова.