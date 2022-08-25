«Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей по итогам дерби со «Спартаком»
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком» (1:0). Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.
«Главный тренер «Динамо» Йоканович выходил за пределы технической зоны. Это второе нарушение — штраф 20 тысяч рублей.
За скандирование болельщиками «Динамо» ненормативной лексики клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, судьбу матча «Динамо» — «Спартак» решил гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который был забит после ошибки в центре поля от полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
15:48
-
15:38
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:29
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:34
-
11:32
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:53
Партнерский контент