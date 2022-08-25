Тимофеев — о Каррере: он придал «Спартаку» эмоции, которых не было до этого

Бывший футболист «Спартака» Артём Тимофеев, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой. По его словам, итальянец привнёс в «Спартак» эмоции, которых раньше не хватало.

«Думаю, что в целом и коллектив сыграл роль, и то, что с его приходом на должность исполняющего обязанности начались победы. Тогда ребята заступились, попросили оставить его. Он придал команде те эмоции, которых не было до этого: агрессию, свои установки. Потом это, конечно, приелось, что-то нужно было менять.

Пилипчук? Он реально очень хороший тренер и аналитик. Он здорово разбирал команды на предматчевых теориях, это помогало. Пилипчук — гений», — приводит слова Тимофеева «Матч ТВ».

Напомним, именно под руководством Карреры «Спартак» в последний раз стал чемпионом России. Это произошло в сезоне-2016/2017.