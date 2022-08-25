Карцев прокомментировал срыв перехода в московское «Динамо»

Полузащитник Эден Карцев прокомментировал срыв перехода из «Маккаби» (Нетания) в московское «Динамо».
«Сделка на данный момент сорвалась с обеих сторон. Русские пытались перевести деньги, но они застряли в Европе. «Маккаби» поставил крайний срок, и «Динамо» не смогло уложиться в дедлайн, поэтому мой клуб сказал, что я не перейду.
Это ужасно, но, с другой стороны, я говорю спасибо. Что должно быть моим, то будет моим, а что нет – нет. Я счастлив, ведь возвращаюсь в родное место, к людям, которых люблю. Я знаю, что сделаю всё для них, а они для меня.
Это большой просчёт с российской стороны. С их точки зрения, они пытались сделать всё возможное, чтобы всё сработало, они не были готовы сдаваться. Они всячески пытались найти финансовое решение, чтобы я мог остаться. Я умею не сдаваться и показывать всем, что они ошиблись. И, может быть, уже в январе я получу более выгодное предложение и никто не встанет у меня на пути», – сказал Карцев изданию Sport5.
- 25 августа 2022
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