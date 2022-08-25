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«Фиорентина», «Кёльн» и «Словацко» вышли в групповой этап Лиги конференций

«Фиорентина», «Кёльн» и «Словацко» вышли в групповой этап Лиги конференций
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Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием итальянской «Фиорентины», шведского АИКа и немецкого «Кёльна».

«Фиорентина» играла свой матч с нидерландским «Твенте». Встреча проходила в Энсхеде (Нидерланды) и завершилась нулевой ничьей. Российский нападающий Александр Кокорин в заявке гостей отсутствовал. Таким образом, по итогам противостояния в групповой этап турнира вышла «Фиорентина» (2:1 в пользу «фиалок» в первом матче).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция, Италия
Удаления: нет / дос Сантос – 90+3'

АИК в своём поединке встретился с чешским «Словацко». Игра прошла в Стокгольме (Швеция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 76-й минуте отличился вышедший на замену эстонский полузащитник Власий Синявский. «Словацко» по сумме двух встреч разгромил АИК (первый матч — 3:0) и вышел в групповую стадию Лиги конференций. Отметим, что в составе клуба из Чехии есть российский полузащитник Владислав Лёвин. Этот матч, как и предыдущий, он провёл на скамейке запасных.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
АИК
Сольна, Швеция
Окончен
0 : 1
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
0:1 Синявский – 76'

Соперником «Кёльна» в раунде плей-офф был венгерский «Фехервар». Во втором матче, состоявшемся в городе Секешфехервар (Венгрия), победу со счётом 3:0 одержали гости. На 10-й минуте отличился защитник «Кёльна» Тимо Хюберс, в начале второго тайма преимущество «козлов» удвоил полузащитник Эйе Скири, а на 90+4-й минуте окончательный счёт установил хавбек Кингсли Шиндлер. Немецкий клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 1:2).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
Окончен
0 : 3
Кёльн
Кёльн, Германия
0:1 Хюберс – 10'   0:2 Скири – 46'   0:3 Шиндлер – 90+4'
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