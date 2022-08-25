«Фиорентина», «Кёльн» и «Словацко» вышли в групповой этап Лиги конференций

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием итальянской «Фиорентины», шведского АИКа и немецкого «Кёльна».



«Фиорентина» играла свой матч с нидерландским «Твенте». Встреча проходила в Энсхеде (Нидерланды) и завершилась нулевой ничьей. Российский нападающий Александр Кокорин в заявке гостей отсутствовал. Таким образом, по итогам противостояния в групповой этап турнира вышла «Фиорентина» (2:1 в пользу «фиалок» в первом матче).

АИК в своём поединке встретился с чешским «Словацко». Игра прошла в Стокгольме (Швеция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 76-й минуте отличился вышедший на замену эстонский полузащитник Власий Синявский. «Словацко» по сумме двух встреч разгромил АИК (первый матч — 3:0) и вышел в групповую стадию Лиги конференций. Отметим, что в составе клуба из Чехии есть российский полузащитник Владислав Лёвин. Этот матч, как и предыдущий, он провёл на скамейке запасных.

Соперником «Кёльна» в раунде плей-офф был венгерский «Фехервар». Во втором матче, состоявшемся в городе Секешфехервар (Венгрия), победу со счётом 3:0 одержали гости. На 10-й минуте отличился защитник «Кёльна» Тимо Хюберс, в начале второго тайма преимущество «козлов» удвоил полузащитник Эйе Скири, а на 90+4-й минуте окончательный счёт установил хавбек Кингсли Шиндлер. Немецкий клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 1:2).