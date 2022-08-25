Президент РПЛ ответил критикам медийных команд в футболе

Новый президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о своём отношении к медиафутболу.

«Удивили ли меня две победы медийных команд в футболе? Честно – да. Тем, кто считает блогерские команды не футболом, я бы сказал так: посмотрите ещё раз матчи. Это не блогерские команды – это команды из любительской лиги, где играют футболисты, которые по каким-то причинам не смогли себя реализовать. Увидел в полуфиналах МФЛ много бывших звёзд детско-юношеского футбола, для них это второй шанс. Кто-то уже подписал профессиональные контракты», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.