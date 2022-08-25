«Пришёл со скипетром и державой». Алаев пошутил, как Хачатурянц передавал ему дела в РПЛ

Новый президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о своём отношении к ранее занимавшему этот пост Ашоту Хачатурянцу.

«Как Хачатурянц передавал дела? Пришёл со скипетром и державой и сказал: «На, работаешь теперь ты» (смеётся). Мы до сих пор регулярно общаемся. Несмотря на то что я уже президент РПЛ, мне бы хотелось, чтобы Ашот Рафаилович остался на этом посту. Я высоко оцениваю его личные и профессиональные качества, он мог принести много пользы. У нас были встречи – он давал понять, что не исключает своего ухода», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.