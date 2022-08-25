Ди Марцио: «Челси» сделал предложение по траснферу Захаряна

Лондонский «Челси» сделал московскому «Динамо» предложение по трансферу полузащитника команды Арсена Захаряна, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Над сделкой работает футбольный агент Рафаэла Пимента. Ранее сообщалось, что в лондонском клубе хотят воспользоваться опцией выкупа Захаряна за € 15 млн.
Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.
«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.
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