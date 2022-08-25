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Ди Марцио: «Челси» сделал предложение по траснферу Захаряна

Ди Марцио: «Челси» сделал предложение по траснферу Захаряна
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Лондонский «Челси» сделал московскому «Динамо» предложение по трансферу полузащитника команды Арсена Захаряна, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Над сделкой работает футбольный агент Рафаэла Пимента. Ранее сообщалось, что в лондонском клубе хотят воспользоваться опцией выкупа Захаряна за € 15 млн.

Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.

«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.

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Источник: «Челси» заинтересован в переходе Захаряна
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