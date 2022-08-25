Источник: «Челси» заинтересован в переходе Захаряна
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Лондонский «Челси» заинтересован в подписании полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, «аристократы» хотят активировать опцию выкупа игрока, которая для европейских клубов составляет € 15 млн.
19-летний Захарян дебютировал в Премьер-Лиге 1 ноября 2020 года в матче с «Тамбовом». Всего за «Динамо» Арсен провёл 52 матча, забил 13 мячей и отдал 16 голевых передач. Вместе с бело-голубыми в прошлом сезоне он стал бронзовым призёром чемпионата России и финалистом Кубка страны.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн. Этим летом «Челси» приобрёл молодых полузащитников Карни Чуквуэмеку и Чезаре Казадея. Команду возглавляет немецкий тренер Томас Тухель.
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