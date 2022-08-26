Российский защитник Коваленко не забил за «Пюник» решающий пенальти в серии с «Шерифом»

Вечером 25 августа в Кишинёве состоялся ответный стыковой матч квалификации Лиги Европы, в котором «Шериф» из Тирасполя встретился с ереванским «Пюником».



Первая встреча команд завершилась вничью 0:0, в ответном противостоянии соперники также не забили. Не распечатали они ворота и в дополнительное время, поэтому судьба победителя определялась в серии послематчевых пенальти.



Героем серии стал 30-летний вратарь «Шерифа» Дмитрий Челядник. Он последовательно отразил удары Оганеса Арутюняна, Артака Дашяна и Ренсо Самбрано. Голкипер «Пюника» Давид Юрченко, ранее выступавший в РПЛ за «Уфу», «Анжи» и другие клубы, взял удар Стива Амбри, плюс у тираспольцев не забили Мухамед Диоп и Габи Кики.



Когда дело дошло до шестых ударов в серии, к 11-метровой отметке подошёл россиянин Михаил Коваленко, но не смог переиграть Челядника. После этого Степан Раделич свой пенальти реализовал и вывел «Шериф» в групповой этап Лиги Европы. А «Пюник» Коваленко выступит в групповом этапе Лиги конференций. Жеребьёвка обоих еврокубковых турниров состоится в пятницу, 26 августа.