Тренер «Шахтёра» высказался о группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком»

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионы Украины сыграют в группе F c испанским «Реалом», немецким «РБ Лейпциг» и шотландским «Селтиком».



«Конечно, «Реал» сам по себе чемпион, это гранд и лучший клуб мира, против которого все хотят сыграть и попробовать себя на их уровне. Даже сыграть на таком стадионе – огромнейшее спортивное приключение. «Лейпциг» и «Селтик» – совсем другие профили команд по стилю, и здесь мы будем искать наш шанс. Могло быть хуже, могло бы быть лучше, например, группа С – «группа смерти» или взять группу ПСЖ. Мы будем играть от матча к матчу. Теперь нужно улучшить свою форму, чтобы быть готовыми к уровню Лиги чемпионов. Гордимся, что будем представлять Украину на самой крупной спортивной площадке мира, которой является Лига чемпионов. Для нас это важно, и в Лигу чемпионов идем с большой мотивацией», – приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».



Напомним, «Шахтёр» будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве.