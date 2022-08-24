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Тренер «Шахтёра»: с самого прибытия в Киев чувствовал адреналин, страх, движущий вперёд

Тренер «Шахтёра»: с самого прибытия в Киев чувствовал адреналин, страх, движущий вперёд
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Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал старт чемпионата Украины по футболу сезона-2022/2023.

«Прежде всего мы соскучились по спортивным соревнованиям – девять месяцев не было чемпионата. Знаете, это очень большая ответственность – выйти снова на этот стадион и играть в УПЛ после девяти месяцев. Показывая миру, что мы живы, что мы тут, что мы со своей стороны тоже показываем борьбу, что жизнь здесь не останавливается и каждый гражданин имеет свою сферу, свой аспект, свой бизнес и помогает стране, насколько может.

Адреналин чувствовал очень большой с самого прибытия в Киев, и сегодня во время открытия, и когда проснулся утром от звука сирен. Это адреналин, это страх, который движет тебя вперёд. Без страха нет куража, нет храбрости. Ты не можешь проявить сумасшедший кураж и смелость, если не имеешь адреналина. И сегодня в первом матче команда хотела показать себя. Я огорчён, что не выиграли, но счастлив и горд, что начался чемпионат», – приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».

23 августа в стартовом туре УПЛ «Шахтёр» в Киеве сыграл вничью 0:0 с «Металлистом 1925».

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