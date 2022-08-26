«Барселона» проиграла 9 из 13 еврокубковых матчей с «Баварией»

Вчера, 25 августа, прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет в одном квартете с «Викторией», «Интером» и «Баварией». С мюнхенской командой у сине-гранатовых лишь две победы и две ничьих в 13 еврокубковых матчах (11 ЛЧ, 2 — Лига Европы).
Победы «Барселоны» над «Баварией» датированы апрелем 2009-го и маем 2015 года. Это были матчи Лиги чемпионов на «Камп Ноу».
В прошлом сезоне «Бавария» дважды разгромила «Барселону» на групповом этапе с одинаковым счётом 3:0. В четвертьфинале Лиги чемпионов — 2019/2020 мюнхенцы обыграли соперника со счётом 8:2.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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