«Барселона» проиграла 9 из 13 еврокубковых матчей с «Баварией»

Вчера, 25 августа, прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет в одном квартете с «Викторией», «Интером» и «Баварией». С мюнхенской командой у сине-гранатовых лишь две победы и две ничьих в 13 еврокубковых матчах (11 ЛЧ, 2 — Лига Европы).

Победы «Барселоны» над «Баварией» датированы апрелем 2009-го и маем 2015 года. Это были матчи Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

В прошлом сезоне «Бавария» дважды разгромила «Барселону» на групповом этапе с одинаковым счётом 3:0. В четвертьфинале Лиги чемпионов — 2019/2020 мюнхенцы обыграли соперника со счётом 8:2.

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