«Ливерпуль» интересуется де Йонгом, «Барселона» может выручить за игрока € 71 млн

«Ливерпуль» входит в число команд, интересующихся подписанием полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Английский клуб готов выложить за 25-летнего футболиста € 63+8 млн. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, за месяц «Барселона» получила несколько предложений о трансфере де Йонга, но Френки был твёрд в решении — он хочет остаться в испанской команде, с которой его связывает контракт до 2026 года. «Барселоне» необходимо выручить дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому сине-гранатовые были бы не против продажи своего игрока.
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 августа 2022
-
11:39
-
11:36
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:56
-
07:45
-
07:39
-
07:16
-
06:50
-
06:22
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:27