«Ливерпуль» интересуется де Йонгом, «Барселона» может выручить за игрока € 71 млн

«Ливерпуль» входит в число команд, интересующихся подписанием полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Английский клуб готов выложить за 25-летнего футболиста € 63+8 млн. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, за месяц «Барселона» получила несколько предложений о трансфере де Йонга, но Френки был твёрд в решении — он хочет остаться в испанской команде, с которой его связывает контракт до 2026 года. «Барселоне» необходимо выручить дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому сине-гранатовые были бы не против продажи своего игрока.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в двух матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями.

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