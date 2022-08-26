В «Зените» назвали фейком новость, что клуб сделал предложение форварду Кейта Бальде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые сделали предложение сенегальскому нападающему Кейта Бальде. Ранее появилась информация о том, что футболист получил предложения от «Спартака» и «Зенита».

«Зенит» сделал предложение Кейта Бальде? Это фейк», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».