Игроки «Виктории» эмоционально отреагировали на попадание в группу смерти в Лиге чемпионов
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Появилось видео из раздевалки «Виктории» Пльзень, снятое во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Футболисты чешской команды эмоционально реагировали, когда узнавали своих соперников.
Напомним, по результатам жеребьёвки «Виктория» попала в группу смерти. Чешскому коллективу предстоит сыграть в квартете с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной».
Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на группу смерти:
Напомним, ранее полузащитник «Виктории» Пльзень Ян Сикора высказался о попадании в одну группу Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с европейскими топ-клубами. Футболист воспринимает это как интересный вызов, а не как невезение во время жеребьёвки.
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