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Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
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Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».

Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.

Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

Стоит отметить, что в группе Н между собой встретятся сразу три команды, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

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