Черчесов объяснил вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов двумя факторами

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему его команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Не было времени горевать. Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится. «Карабах», во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у «Карабаха» в Чехии — они играли лучше, но одна ошибка всё перечеркнула. Непростой путь — даже в Лигу Европы надо было отбираться. Только сейчас начинаю узнавать команду в нестандартных ситуациях. Поучительный момент», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, дома потерпел крупное поражение от азербайджанского «Карабаха» со счётом 1:3 и вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.