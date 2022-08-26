Черчесов высказался о попадании «Ференцвароша» в одну группу ЛЕ с «Монако» Головина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о попадании его команды в одну группу Лиги Европы с «Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию.



С Головиным пока сообщениями не обменялся. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.