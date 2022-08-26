Агент Иванушеца сообщил, что загребское «Динамо» отказалось продавать футболиста в «Локо»

Марко Налетилич, агент полузащитника загребского «Динамо» Луки Иванушеца, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в московский «Локомотив». Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет сохранить игрока в преддверии старта на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Да, нам поступало предложение от «Локомотива» — Лука Иванушец удостоился интереса со стороны московского клуба. Спортивный директор Томас Цорн был очень корректен и профессионален, но «Динамо» отказалось продавать Луку», — сказал Налетилич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
23-летний Иванушец играет за загребский клуб с 2019 года. За это время он провёл за клуб 131 матч, забил 19 голов и сделал 16 голевых передач. На его счету также 10 матчей и один гол за сборную Хорватии.
- 26 августа 2022
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