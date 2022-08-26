Александр Кержаков объяснил, почему не удивится переходу Арсена Захаряна в «Челси»

Бывший российский нападающий Александр Кержаков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Знаю, как работают ведущие иностранные клубы, поэтому не удивлён, что Захарян может перейти в «Челси». Почему? Потому что это довольно частая практика, когда топовые клубы покупают молодых перспективных футболистов, и если у них не получается закрепиться, то отдают в аренду и ждут, когда футболист будет готов усилить команду. Если же он не будет готов к этому, то его перепродают.
Да, я был на стажировке в «Динамо», но сложно ответить на вопрос — насколько Захарян готов к АПЛ. Никто не мог быть уверен, что Хвича Кварацхелия будет играть в Италии. Однако мы видим, что он очень здорово начал в Серии А. Что будет у Захаряна, будут ли у него шансы, берут ли его в основную команду или просто бронируют его, тут много вопросов. У Арсена есть предпосылки, чтобы стать хорошим футболистом, но главное работать, усиленно тренироваться и совершенствоваться. В этом его сейчас основная задача», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 августа 2022
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