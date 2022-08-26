Глава департамента судейства объяснил, почему заговор против «Спартака» невозможен

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему любой судейский заговор невозможен. Ранее Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, неоднократно жаловалась на судейство в матчах красно-белых, а руководство московского клуба неоднократно подавало жалобы на арбитров, работавших на матчах «Спартака».

«Обсуждают ли судьи антиспартаковский заговор? Любой заговор всегда математически раскладывается. Во-вторых, мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров (и антиспартаковских, и вообще любых), либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех. Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всё это публикуется, с видео, максимально публично.



В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всё сделают. Как вы считаете, это физически возможно? Да ещё и на системной основе?» — цитирует Каманцева Sports.ru.