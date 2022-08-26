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Глава департамента судейства объяснил, почему заговор против «Спартака» невозможен

Глава департамента судейства объяснил, почему заговор против «Спартака» невозможен
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему любой судейский заговор невозможен. Ранее Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, неоднократно жаловалась на судейство в матчах красно-белых, а руководство московского клуба неоднократно подавало жалобы на арбитров, работавших на матчах «Спартака».

«Обсуждают ли судьи антиспартаковский заговор? Любой заговор всегда математически раскладывается. Во-вторых, мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров (и антиспартаковских, и вообще любых), либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех. Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всё это публикуется, с видео, максимально публично.

В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всё сделают. Как вы считаете, это физически возможно? Да ещё и на системной основе?» — цитирует Каманцева Sports.ru.

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