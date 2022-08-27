Точилин: счёт матча с «Химками» мог быть и намного крупнее

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ с «Химками». Встреча, проходившая в Сочи на стадионе «Фишт», закончилась победой южан со счётом 4:1. Ещё в первом тайме они отправили в ворота соперника три мяча.



«Я думаю, счёт полностью отражает наше преимущество. Он мог быть и намного крупнее, но подойдём к этому вопросу философски. Понятно, что есть ещё над чем работать в плане завершения моментов. А то, что не забили в этой встрече, я надеюсь, в следующих играх мы как раз и реализуем», — цитирует Точилина пресс-служба «Сочи».

«Сочи» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед. «Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. После увольнения Сергея Юрана команда не набрала ни одного очка в трёх матчах.