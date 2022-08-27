После трансфера в «Челси» Фофана может стать самым дорогим защитником в истории

21-летний защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана до закрытия трансферного окна подпишет контракт с «Челси». Он станет самым дорогим защитником в истории футбола, информирует L’Équipe.
По данным издания, за переход Фофана «Челси» заплатит «Лестеру» € 82,5 млн сразу, но ещё часть будет полагаться нынешнему клубу футболиста в качестве бонусов. С их учётом трансфер Уэсли может стать рекордным среди защитников.
Напомним, самым дорогим защитником является Гарри Магуайр, который в 2019 году перешёл из того же «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 87 млн. Тем же летом «Ювентус» приобрёл у «Аякса» де Лигта за € 85,5 млн. Трансфер ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в январе 2018-го обошёлся «красным» в € 84,65 млн.
Фофана перешёл в «Лестер» из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 в АПЛ, 4 – в Кубке Англии, 6 – в Лиге Европы и 5- в Лиге конференций. Соглашение с «Лестером» рассчитано до 2027 года.
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