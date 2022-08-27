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Семак рассказал о словах Газзаева перед уходом из ЦСКА в ПСЖ

Семак рассказал о словах Газзаева перед уходом из ЦСКА в ПСЖ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как переходил из ЦСКА в ПСЖ в 2005 году. По словам специалиста, Валерий Газзаев, возглавлявший в то время «армейцев», поддержал футболиста перед подписанием контракта с парижским клубом.

«Мы абсолютно нормально поговорили с Валерием Георгиевичем, когда я уезжал в Париж на переговоры. Он сказал: «Езжай, конечно. Посмотри. Если что-то тебе не понравится, ждём тебя обратно». И прямо перед подписанием контракта с «ПСЖ» мы с ним хорошо поговорили. Вообще никаких проблем не было», — приводит слова Семака Sport24.

Сергей Семак был игроком ЦСКА с 1994 по 2004 год. Футболист за «армейцев» отметился хет-триком в матче с ПСЖ, который проходил в рамках Лиги Чемпионов.

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