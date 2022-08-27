Мостовой: «Спартак» — однозначный фаворит. Единственный плюс «Факела» — домашний стадион

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак», который состоится сегодня, 27 августа.
«Считаю «Спартак» однозначным фаворитом, даже с учётом того, что он проиграл «Динамо». Но «Спартак» ничем не уступал в том матче — просто так сложилось. Здесь ясно, что место в таблице, мастерство, опыт гораздо выше. У «Факела» единственный плюс — это домашний стадион и болельщики. Они много лет не были в РПЛ.
Ещё у футболистов «Факела» будет сверхмотивация. Такое бывает: когда приезжает большая команда играть на условном Кубке России, то зачастую выходят играть сверхмотивированными. Для «Факела» все игры такие. Другое дело, что я не вспомню, когда «Спартак» последний раз приезжал в Воронеж», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 августа 2022
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