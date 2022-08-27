Н. Пепе — о переходе из «Арсенала» в «Ниццу»: хочу снова получать удовольствие от футбола

Вингер Николя Пепе прокомментировал переход из «Арсенала» в «Ниццу» на правах аренды.



«Хочу снова получать удовольствие от футбола, думать только об игре. В «Арсенале» были взлёты и падения. В первый сезон мне удалось завоевать с клубом два трофея, что немаловажно. В следующем сезоне мы, к сожалению, проиграли в полуфинале Лиги Европы с «Вильярреалом». Дальше было сложнее, но я помню только хорошее. Я играл в лучшей лиге мира. Ты меняешься, многому учишься, играя против лучших команд мира, набираешься опыта. Я играл не так много, но были вещи, благодаря которым я больше узнал о жизни», — приводит слова Пепе пресс-служба «Ниццы».



Напомним, 27-летний вингер перешёл в стан «канониров» летом 2019 года за € 80 млн. Контракт Пепе с лондонцами действует до конца сезона-2023/2024.

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