Паредес близок к переходу в «Ювентус»

«Ювентус» возьмёт полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса в аренду, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио. По данным источника, туринский клуб выкупит права на аргентинца по окончании сезона.



«Ювентус» сможет выкупить его примерно за €15 млн. В настоящее время клубы завершают переговоры. Предполагается, что уход Паредеса позволит «ПСЖ» подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.



Ранее сообщалось, что Паредеса хочет подписать главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Он просит менеджмент клуба экстренно приобрести полузащитника в связи с травмой Жоржиньо Вейналдума, который получил на тренировке перелом правой большеберцовой кости и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Вейналдум перешёл в «Рому» также из «ПСЖ».



28-летний Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн.

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