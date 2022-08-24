Моуринью хочет видеть в составе «Ромы» бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса

У аргентинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса появился ещё один вариант продолжения карьеры, информирует на своём сайте известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
На Паредеса, который связан с «ПСЖ» контрактом до 2024 года, не рассчитывает новый главный тренер парижан Кристоф Галтье. В нынешнее межсезонье слухи связывали Леандро с переходом в «Ювентус», и переговорный процесс по-прежнему активен – туринцы хотят взять игрока в аренду с обязательством выкупа.
Однако теперь у «Ювентуса» появился конкурент – «Рома». Жозе Моуринью просит менеджмент клуба экстренно приобрести полузащитника в связи с травмой Жоржиньо Вейналдума, который получил на тренировке перелом правой большеберцовой кости и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Интересно, что Вейналдум перешёл в «Рому» также из «ПСЖ».
Напомним, 28-летний Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн.
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