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Название украинской команды неправильно произнесли во время жеребьёвки Лиги конференций

Название украинской команды неправильно произнесли во время жеребьёвки Лиги конференций
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Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 в Стамбуле (Турция) не обошлась без ошибок. Во время мероприятия ведущий, вытянув шар с украинской командой «Днепр-1», неправильно прочитал её название, сказав в прямом эфире по-английски: «Днепр минус один». Однако такое название она получила от фанатов прежней команды «Днепр», которые крайне негативно относятся к новому имени клуба.

Турнир стартует 8 сентября. «Днепр-1» попал в группу E к голландскому клубу «АЗ Алкмар», кипрскому «Аполлону» и «Вадуцу» из Лихтенштейна. Итоговый состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;

Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»;

Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»;

Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»;

Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;

Группа F: «Гент», «Мольде», «Шэмрок Роверс», «Юргорден»;

Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балкани»;

Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».

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