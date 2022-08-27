Название украинской команды неправильно произнесли во время жеребьёвки Лиги конференций

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 в Стамбуле (Турция) не обошлась без ошибок. Во время мероприятия ведущий, вытянув шар с украинской командой «Днепр-1», неправильно прочитал её название, сказав в прямом эфире по-английски: «Днепр минус один». Однако такое название она получила от фанатов прежней команды «Днепр», которые крайне негативно относятся к новому имени клуба.
Турнир стартует 8 сентября. «Днепр-1» попал в группу E к голландскому клубу «АЗ Алкмар», кипрскому «Аполлону» и «Вадуцу» из Лихтенштейна. Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»;
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»;
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»;
Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шэмрок Роверс», «Юргорден»;
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балкани»;
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
- 27 августа 2022
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