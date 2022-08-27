Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче женской Суперлиги благодаря дублю Фёдоровой

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче женской Суперлиги благодаря дублю Фёдоровой
Комментарии

В матче 18-го тура женской Суперлиги ЦСКА встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожниц со счётом 2:1.

На 29-й минуте встречи счёт открыла полузащитник «Локомотива» Марина Фёдорова. На 68-й минуте защитник ЦСКА Юлия Плешкова сравняла счёт. На 81-й минуте Фёдорова оформила дубль и принесла своей команде победу. Результативную передачу отдала полузащитник Яна Шеина.

Женская команда «Локомотива» набрала 43 очка и заняла второе место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. ЦСКА (40) — на третьем месте. Ранее «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» досрочно вышли в плей-офф женской Суперлиги. Именно эти команды поборются за чемпионство.

Россия - Суперлига (ж). 18-й тур
27 августа 2022, суббота. 12:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Фёдорова – 29'   1:1 Плешкова – 68'   1:2 Фёдорова – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022