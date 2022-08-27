«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче женской Суперлиги благодаря дублю Фёдоровой
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В матче 18-го тура женской Суперлиги ЦСКА встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожниц со счётом 2:1.
На 29-й минуте встречи счёт открыла полузащитник «Локомотива» Марина Фёдорова. На 68-й минуте защитник ЦСКА Юлия Плешкова сравняла счёт. На 81-й минуте Фёдорова оформила дубль и принесла своей команде победу. Результативную передачу отдала полузащитник Яна Шеина.
Женская команда «Локомотива» набрала 43 очка и заняла второе место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. ЦСКА (40) — на третьем месте. Ранее «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» досрочно вышли в плей-офф женской Суперлиги. Именно эти команды поборются за чемпионство.
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