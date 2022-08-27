В «Спартаке» объяснили отсутствие Селихова в заявке на матч с «Факелом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие вратаря Александра Селихова в заявке на матч с воронежским «Факелом» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Селихов почувствовал недомогание, поэтому оказался вне заявки», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Факел» — «Воронеж» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
- 27 августа 2022
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