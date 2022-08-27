«Факел» — «Спартак»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.



«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.



Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).