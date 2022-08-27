«Факел» — «Спартак»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
- 27 августа 2022
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:19
-
15:08
-
14:56
-
14:49
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:40
-
13:36
-
13:33
-
13:23
-
13:11
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:43