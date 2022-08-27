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В «Спартаке» рассказали, почему на матч с «Факелом» в Воронеже отправились на автобусе

В «Спартаке» рассказали, почему на матч с «Факелом» в Воронеже отправились на автобусе
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему на матч с «Факелом» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 команда отправились на автобусе.

«Решили потренироваться на своей базе и на своём поле, а после этого поехать на автобусе. До Воронежа не такое далёкое расстояние. Опыт в Ставрополе и Краснодаре был достаточно позитивным, поэтому приняли решение отправиться на автобусе. Обратно в Москву будем добираться на поезде. Тут тренировочный процесс уже не так завязан. Сразу после игры мы едем на вокзал и домой», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Факел» — «Спартак» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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