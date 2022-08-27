В «Спартаке» сообщили, что Бальде проводит тренировку в Тушине в день матча с «Факелом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что новичок команды Кейта Бальде проводит тренировку в Тушине в день матча с воронежским «Факелом».

«Кейта сегодня проводит индивидуальную тренировку в Тушине. Чем скорее он будет готов, тем лучше. Думаю, скоро вы его увидите на поле», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Факел» — «Спартак» пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Перед матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи набрали 13 очков. В 6-м туре они потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» со счётом 0:1. «Факел» находится на 14-м месте. Команда из Воронежа набрала четыре очка. В прошлом туре воронежцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).