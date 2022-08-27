Зеленов: надо переварить уход Федуна из «Спартака». От всей команды ему только уважение

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил благодарность и уважение Леониду Федуну за проделанную работу и поддержку команды в процессе его нахождения у руля клуба.

«В команде все с огромной благодарностью и уважением относятся к Леониду Арнольдовичу. Все эти годы он поддерживал «Спартак», искренне его любил, продолжает его любить, он сам об этом сказал в своём заявлении. Времени прошло не так много — всё это надо ещё переварить. Идём дальше, двигаемся от игре к игре. Леониду Федуну от всей команды только уважение и спасибо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет и 4 месяца. За это время красно-белые выиграли три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.