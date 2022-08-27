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«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче», Мерино не забил пенальти «паненкой»

«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче», Мерино не забил пенальти «паненкой»
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Сегодня, 27 августа, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче местная одноимённая команда играла с «Реалом Сосьедад» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче с передачи Мартина Субименди на 20-й минуте забил полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес.

Мендес воспользовался ошибкой обороны «Эльче». Видеоролик:

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Cпустя 15 минут хавбек Микель Мерино мог удвоить преимущество своей команды, но не сумел реализовать пенальти, исполнив 11-метровый удар «паненкой».

Вратарь «Эльче» взял «паненку» в исполнении Микеля Мерино. Видеоролик:

«Реал Сосьедад» набрал шесть очков и промежуточно поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. «Эльче» (1) — 18-й.

Испания - Примера. 3-й тур
27 августа 2022, суббота. 18:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 20'
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