Георгий Джикия: мы в «Спартаке» ощутили, как в Воронеже любят футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об атмосфере в Воронеже, где «Факел» принимал красно-белых. Команда Джикии одержала волевую победу со счётом 4:1.

«Я удивлён атмосфере в Воронеже. Всегда приятно приезжать в такие города. «Спартак» не был здесь с 2001 года. Если не ошибаюсь, то последняя игра была 18 августа, когда родился Руслан Литвинов. Мы прекрасно сегодня ощутили, как здесь любят футбол, но самое главное для «Спартака» было одержать победу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 16 очков и возглавил таблицу РПЛ (у «Зенита» матч в запасе). В другом матче Премьер-Лиги, состоявшемся сегодня, 27 августа, «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с московским «Динамо» — 2:2.